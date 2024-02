Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Schaeffler im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 6,35 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 6,35 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,36 EUR. Bei 6,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 213.191 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 16,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,427 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schaeffler 0,450 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,70 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 07.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,24 Prozent auf 4.062,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 4.242,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,959 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

