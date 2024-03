Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag freundlich

So bewegt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 6,37 EUR.

Das Papier von Schaeffler legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 6,37 EUR. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 6,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83.188 Schaeffler-Aktien.

Am 19.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,63 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 27,10 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Schaeffler-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,436 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,70 EUR.

Am 05.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,69 Prozent auf 4.043,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 4.242,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 07.05.2024 gerechnet. Schaeffler dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich fester

Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags

Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der SDAX mittags