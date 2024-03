Aktie im Blick

Schaeffler Aktie News: Schaeffler schiebt sich am Vormittag vor

12.03.24 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 6,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere um 09:04 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,27 EUR. Zuletzt wechselten 3.258 Schaeffler-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 7,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,436 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,70 EUR für die Schaeffler-Aktie. Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 05.03.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,69 Prozent zurück. Hier wurden 4.043,00 EUR gegenüber 4.242,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je Schaeffler-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie Zuversicht in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich fester Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der SDAX mittags

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG