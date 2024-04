Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Kurs der Schaeffler

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 6,44 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:43 Uhr 0,8 Prozent auf 6,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 116.030 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,36 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,29 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 27,95 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,448 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,77 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 05.03.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4.043,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,00 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

