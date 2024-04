Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 6,35 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 6,35 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 6,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,45 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 261.869 Aktien.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,36 EUR an. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 13,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 26,87 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,448 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,77 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 05.03.2024 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4.043,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,68 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 13.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

