Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 6,45 EUR.

Das Papier von Schaeffler legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 6,45 EUR. Bei 6,46 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.148 Schaeffler-Aktien.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 7,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 28,06 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,448 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,77 EUR an.

Schaeffler ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 4.043,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.790,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,00 EUR je Aktie.

