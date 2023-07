Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Blick auf Schaeffler-Kurs

Die Aktie von Schaeffler zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 5,60 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 5,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,54 EUR. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 195.701 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 31,79 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,44 EUR am 30.09.2022. Mit einem Kursverlust von 20,71 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,81 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 09.05.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 4.152,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.758,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 06.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je Schaeffler-Aktie.

