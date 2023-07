Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 5,56 EUR nach oben.

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 5,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.619 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,85 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,81 EUR.

Schaeffler gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.152,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.758,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 06.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 1,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

