Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 5,40 EUR.

Die Schaeffler-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:02 Uhr um 1,3 Prozent auf 5,40 EUR nach. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 5,38 EUR. Bei 5,38 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 15.517 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 27,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,96 EUR an.

Schaeffler veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4.056,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,02 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie gefragt: Schaeffler stockt Investition in Grünstahl-Startup H2 Green Steel auf

August 2023: So schätzen Experten die Schaeffler-Aktie ein

Schaeffler-Aktie unbewegt: Schaeffler und VDL bauen fahrerlosen Kleinbus