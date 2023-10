Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag leichter

Blick auf Schaeffler-Kurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 5,44 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,2 Prozent auf 5,44 EUR nach. Die Schaeffler-Aktie sank bis auf 5,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 73.121 Schaeffler-Aktien.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 26,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,79 EUR.

Am 02.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent auf 4.056,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.11.2024.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,939 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

