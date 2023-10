Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Schaeffler-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 5,50 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr bei 5,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,50 EUR zu. Der Kurs der Schaeffler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,50 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.302 Schaeffler-Aktien.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 34,18 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,74 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 13,75 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,79 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Am 02.08.2023 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.056,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 3.790,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Schaeffler dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,939 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX im Plus

SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Aufschläge in Frankfurt: SDAX zeigt sich nachmittags fester