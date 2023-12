Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Schaeffler. Mit einem Kurs von 5,11 EUR zeigte sich die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:34 Uhr bei 5,11 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 5,16 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.488 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,67 EUR an.

Am 07.11.2023 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.062,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,955 EUR fest.

