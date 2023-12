Aktienkurs im Fokus

Schaeffler Aktie News: Schaeffler präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

12.12.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Schaeffler zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 5,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,3 Prozent auf 5,12 EUR. Die Schaeffler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,10 EUR. Bisher wurden heute 17.917 Schaeffler-Aktien gehandelt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,14 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 10,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 6,67 EUR. Am 07.11.2023 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,24 Prozent zurück. Hier wurden 4.062,00 EUR gegenüber 4.242,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,955 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie Freundlicher Handel: SDAX verbucht schlussendlich Gewinne Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Montagnachmittag fester Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX fällt am Montagmittag

