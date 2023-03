Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagnachmittag im Tiefenrausch

Um 15:52 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,8 Prozent auf 6,44 EUR ab. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 6,26 EUR. Bei 6,83 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.229.462 Schaeffler-Aktien.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,80 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 44,93 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,95 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 08.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4.242,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 3.332,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 09.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schaeffler dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2022 0,876 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie verlustreich: Schaeffler veräußert Russland-Geschäft an Österreicher Sigfried Wolf

Schaeffler-Aktie verliert deutlich: Schaeffler hat weiter mit hohen Kosten zu kämpfen

Ausblick: Schaeffler gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG