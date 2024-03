Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag leichter

So entwickelt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 6,34 EUR nach.

Die Schaeffler-Aktie wies um 11:44 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 6,34 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Schaeffler-Aktie ging bis auf 6,33 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 97.856 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Schaeffler-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,436 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,70 EUR.

Schaeffler gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4.043,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,69 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je Schaeffler-Aktie.

