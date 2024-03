Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,36 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 6,36 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 6,41 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 211.704 Stück.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 7,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 13,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (4,64 EUR). Abschläge von 27,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Schaeffler-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,436 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,70 EUR an.

Am 05.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.043,00 EUR – eine Minderung von 4,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.242,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Schaeffler am 07.05.2024 präsentieren. Am 13.05.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

