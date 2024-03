Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,35 EUR an der Tafel.

Die Schaeffler-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 6,35 EUR. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 6,41 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Schaeffler-Aktie bis auf 6,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.399 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,93 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,436 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,70 EUR aus.

Schaeffler veröffentlichte am 05.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.043,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 13.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

