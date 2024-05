Schaeffler Aktie News: Schaeffler fällt am Montagnachmittag

Schaeffler im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 6,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 6,40 EUR. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,41 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 183.633 Schaeffler-Aktien.

Bei 6,78 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 5,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,44 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,448 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,07 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 4,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Schaeffler dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,962 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen

Vitesco-Aktie knickt ein: Vitesco erleidet zum Jahresauftakt Umsatzrückgang

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX sackt zum Start ab