Schaeffler Aktie News: Schaeffler verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 6,32 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 6,32 EUR ab. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 6,32 EUR. Bei 6,41 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 27.388 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. 7,20 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 36,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,448 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,07 EUR an.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,61 Prozent zurück. Hier wurden 4,09 Mrd. EUR gegenüber 4,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,962 EUR fest.

