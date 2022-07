Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag schwächer

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13.07.2022 12:22:00 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 5,31 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,25 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 138.290 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,29 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 35,97 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 4,58 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 15,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,15 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Am 10.05.2022 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,56 Prozent auf 3.758,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.560,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 08.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,874 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Vitesco-Aktie gibt Gas: Schaeffler-Holding baut Beteiligung an Vitesco aus

Schaeffler-Aktie stabil: Brennstoffzellen-Kooperation in Frankreich

Was Analysten von der Schaeffler-Aktie erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG

Bildquellen: mf