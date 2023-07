Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagmittag nahezu unbewegt

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Schaeffler-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,63 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:44 Uhr bei 5,63 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,66 EUR. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 5,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,60 EUR. Bisher wurden heute 127.543 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 31,08 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,81 EUR angegeben.

Am 09.05.2023 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.152,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.758,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schaeffler dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,02 EUR je Aktie.

