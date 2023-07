Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagnachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Zuletzt stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 5,66 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 5,66 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,71 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 304.890 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 23,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 4,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,49 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,81 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 09.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.152,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.758,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.

