Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Mit einem Wert von 5,62 EUR bewegte sich die Schaeffler-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Schaeffler-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 5,62 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,65 EUR an. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,60 EUR. Mit einem Wert von 5,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 15.317 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,44 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 21,00 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,81 EUR.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.152,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.758,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

