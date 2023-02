Schaeffler Aktie News: Schaeffler kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Schaeffler-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 6,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,59 EUR. Bei 6,56 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 6,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 3.427 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,90 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (4,44 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,75 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,78 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 08.11.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.242,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.332,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Schaeffler am 07.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 06.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,914 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

