Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Mittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 6,45 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 6,45 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,48 EUR zu. Mit einem Wert von 6,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 46.281 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 7,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Bei einem Wert von 4,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Nachdem im Jahr 2022 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,427 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,70 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Schaeffler ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.062,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.242,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,959 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schwacher Handel: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste

XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag in Rot