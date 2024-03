Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Schaeffler

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 6,31 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 6,31 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 6,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,38 EUR. Zuletzt wechselten 237.550 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2023 auf bis zu 7,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 14,27 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 26,47 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,436 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,70 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 05.03.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.043,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.242,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 13.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

