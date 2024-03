Schaeffler Aktie News: Schaeffler zieht am Vormittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von Schaeffler zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,37 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Schaeffler legte um 09:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,37 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schaeffler-Aktie bisher bei 6,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.575 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,63 Prozent hinzugewinnen. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,10 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,436 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2022. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,70 EUR an.

Am 05.03.2024 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4.043,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,69 Prozent verringert.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

