Schaeffler Aktie News: Anleger schicken Schaeffler am Dienstagmittag ins Minus

Blick auf Schaeffler-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 6,29 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,8 Prozent auf 6,29 EUR nach. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,22 EUR. Bei 6,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 115.237 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 6,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 7,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Schaeffler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,448 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,07 EUR.

Schaeffler gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,19 EUR in den Büchern gestanden. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,962 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart

Donnerstagshandel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen

Vitesco-Aktie knickt ein: Vitesco erleidet zum Jahresauftakt Umsatzrückgang