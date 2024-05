Schaeffler Aktie News: Schaeffler büßt am Dienstagvormittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 6,32 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 6,32 EUR. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 6,32 EUR. Bei 6,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 21.916 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 6,79 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 26,52 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Schaeffler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,448 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,07 EUR an.

Schaeffler veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,962 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

