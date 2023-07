Schaeffler Aktie News: Schaeffler gibt am Mittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 5,58 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 5,58 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 54.832 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Bei 4,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 20,36 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 09.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4.152,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.758,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Schaeffler am 02.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2023 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

