Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagvormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 5,61 EUR ab.

Um 09:03 Uhr fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 5,61 EUR ab. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 5,60 EUR. Bei 5,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.911 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 31,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,44 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 09.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,48 Prozent auf 4.152,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.758,00 EUR erwirtschaftet worden.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 06.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

