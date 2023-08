Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag im Minusbereich

Blick auf Schaeffler-Kurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 5,49 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:49 Uhr 0,5 Prozent auf 5,49 EUR. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,48 EUR nach. Bei 5,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 159.596 Schaeffler-Aktien.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 4,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Abschläge von 19,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,96 EUR an.

Am 09.05.2023 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,29 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.152,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.790,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

