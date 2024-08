Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochvormittag gefragt

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 4,64 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 4,64 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.772 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 6,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 31,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,57 EUR. Mit Abgaben von 1,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,363 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,18 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Schaeffler ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,21 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,19 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,06 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schaeffler dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,838 EUR fest.

