Schaeffler-Aktie aktuell: Schaeffler gewinnt an Fahrt

Zuletzt sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 5,94 EUR zu. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 5,99 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,93 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 273.108 Schaeffler-Aktien.

Am 13.11.2019 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,53 EUR an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.03.2020 bei 4,14 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 7,33 EUR angegeben. Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,875 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Schaeffler Gruppe ist ein weltweit führender integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Zum Produktportfolio des Unternehmens gehören Präzisionskomponenten und Systeme für Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet Schaeffler unter anderem Ventilspielausgleichselemente, Wälzlagerungen für Motorwellen, Kupplungen und Doppelkupplungssysteme, Radlager oder Servolenkungen. Für die Industrie ist der Konzern in den Sparten Mobilität, Erneuerbare Energien sowie als Systempartner bei der Entwicklung von Produktionsmaschinen oder Lagersystemen für die Luft- und Raumfahrt tätig. Abgerundet wird das Angebot durch umfassende Serviceleistungen und die Bereitstellung von Ersatzteilen.

