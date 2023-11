Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag in Rot

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 4,99 EUR.

Die Schaeffler-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 4,99 EUR. Bei 4,99 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 99.369 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 32,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Abschläge von 6,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,67 EUR an.

Am 07.11.2023 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,24 Prozent auf 4.062,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,928 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

