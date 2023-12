Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 5,21 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 3,5 Prozent auf 5,21 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,11 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 345.470 Schaeffler-Aktien.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 41,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Mit Abgaben von 10,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,67 EUR aus.

Schaeffler ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR im Vergleich zu 4.242,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,957 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

