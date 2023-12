Schaeffler Aktie News: Schaeffler zieht am Donnerstagnachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 5,21 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 5,21 EUR. Bei 5,29 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 5,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 812.835 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 07.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schaeffler-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,957 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

