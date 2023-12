Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Kurs der Schaeffler

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 5,16 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 5,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.026 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,08 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 6,67 EUR.

Schaeffler veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.242,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.062,00 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,955 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

