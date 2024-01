Schaeffler Aktie News: Schaeffler zieht am Montagmittag an

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 5,67 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 5,67 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,69 EUR. Bei 5,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 86.162 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 23,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,67 EUR angegeben.

Schaeffler ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,24 Prozent zurück. Hier wurden 4.062,00 EUR gegenüber 4.242,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte Schaeffler die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,955 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

