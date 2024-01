Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 5,69 EUR.

Das Papier von Schaeffler legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 5,69 EUR. Die Schaeffler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,69 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.931 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 22,90 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 18,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,67 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.062,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Schaeffler.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,967 EUR je Aktie.

