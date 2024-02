Schaeffler Aktie News: Schaeffler reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 6,44 EUR zu.

Um 15:44 Uhr konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 6,44 EUR. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 6,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,43 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 151.722 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 14,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 27,95 Prozent Luft nach unten.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,427 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,70 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,24 Prozent zurück. Hier wurden 4.062,00 EUR gegenüber 4.242,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Schaeffler-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,959 EUR je Schaeffler-Aktie.

