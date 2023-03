Schaeffler Aktie News: Anleger schicken Schaeffler am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Die Schaeffler-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 6,23 EUR. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 6,23 EUR. Bei 6,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 321.901 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 15,58 Prozent wieder erreichen. Bei 4,44 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 40,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,95 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Am 08.11.2022 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.242,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.332,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 09.05.2023 gerechnet. Schaeffler dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie verlustreich: Schaeffler veräußert Russland-Geschäft an Österreicher Sigfried Wolf

Schaeffler-Aktie verliert deutlich: Schaeffler hat weiter mit hohen Kosten zu kämpfen

Ausblick: Schaeffler gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG