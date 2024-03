Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Mittag fester

Schaeffler im Blick

Die Aktie von Schaeffler zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 6,42 EUR.

Das Papier von Schaeffler konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 6,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 77.983 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,73 Prozent.

Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2022 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,436 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,70 EUR.

Schaeffler veröffentlichte am 05.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.043,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 07.05.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2024 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

