Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 6,43 EUR.

Die Schaeffler-Aktie konnte um 15:41 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 6,43 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,48 EUR zu. Bei 6,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 178.093 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,36 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 38,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,436 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,70 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Schaeffler veröffentlichte am 05.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4.043,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,69 Prozent verringert.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 13.05.2025.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

