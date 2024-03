Schaeffler Aktie News: Schaeffler präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Schaeffler im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 6,36 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 6,36 EUR zu. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,36 EUR zu. Bei 6,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.845 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei 7,36 EUR markierte der Titel am 19.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,81 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,436 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,70 EUR.

Schaeffler ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4.043,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4.242,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2024 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

