Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagvormittag mit Kursplus

Schaeffler im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 6,39 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Schaeffler-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 6,39 EUR. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 6,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.492 Schaeffler-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,18 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 27,39 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,448 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,77 EUR.

Am 05.03.2024 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 4.043,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.790,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,00 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

XETRA-Handel SDAX liegt zum Handelsende im Minus

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen

SDAX-Handel aktuell: SDAX am Mittag leichter