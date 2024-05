Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag ohne große Veränderung

Notierung im Blick

Die Aktie von Schaeffler zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 6,16 EUR zeigte sich die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 11:47 Uhr bei der Schaeffler-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 6,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,13 EUR aus. Bei 6,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 88.969 Aktien.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 32,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Schaeffler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,448 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 7,07 EUR.

Schaeffler veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,19 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 4,09 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Schaeffler-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,962 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

