Schaeffler Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Schaeffler

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 6,15 EUR.

Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 6,15 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,04 EUR aus. Bei 6,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 415.921 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,78 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Schaeffler-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,448 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 7,07 EUR.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 4,09 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,962 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht am Nachmittag Gewinne

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart