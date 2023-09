Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 5,41 EUR zu.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 5,41 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,44 EUR. Bei 5,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.041 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Bei 4,44 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 17,85 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,96 EUR.

Schaeffler ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.056,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.790,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Schaeffler am 08.11.2023 vorlegen. Am 05.11.2024 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.

