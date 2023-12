Schaeffler Aktie News: Schaeffler zieht am Vormittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Schaeffler zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 5,27 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 5,27 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,27 EUR. Bei 5,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.433 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,67 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4.062,00 EUR, gegenüber 4.242,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,24 Prozent präsentiert.

Die Schaeffler-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte Schaeffler die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,957 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

